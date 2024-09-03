Сын Дэвида Бекхэма завершил карьеру в 22 года. Вместо футбола выбрал индустрию моды

Бэкс-младший решил сконцентрироваться на модельной индустрии, тем более он уже имеет неплохой опыт в ней. Англичанин варится в этом с детства, ведь его мать Виктория напрямую связана с модельным бизнесом, а сам он участвовал в рекламной кампании Burberry еще в 10 лет. В 2021-м Ромео заключил контракт с Puma на 1,2 миллиона фунтов стерлингов, а также поработал с люксовым брендом Yves Saint Laurent. Теперь Ромео подписал контракт с модельным агентством Paris Safe Management.