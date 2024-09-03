«Кайрат» объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера

«Александр Кержаков покидает “Кайрат”. Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Кержаков возглавил “Кайрат” в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и три раза уступила оппонентам. Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!» — сказано в заявлении «Кайрата», опубликованном в телеграм-канале клуба.