Вскрылась реальная причина ухода Кержакова из «Кайрата»

«Наш источник в “Кайрате” сообщил, что в руководстве и среди болельщиков зрело недовольство игрой, показываемой Кержаковым. Оборонительная тактика и незрелищный футбол вызывали недоумение, а то и раздражение. Финальной точкой стало домашнее поражение от “Астаны”, которая двумя днями ранее провела энергозатратный матч против “Бранна”. Вообще, по сути, за весь период его нахождения в “Кайрате” была только одна более или менее содержательная игра — против “Елимая”. Во всех остальных, в том числе и победных, автор знаменитой фразы: “Бил, бью и буду бить” не демонстрировал то, чего от него хотели.



Разумеется, тренеру из России вечером 31 августа “напихали”. Тот, в свою очередь, обиделся и пригрозил уходом. Уговаривать и держать Кержакова не стали. Все остальное вы знаете. Руководство “Кайрата” мы понимаем. Команда с такими возможностями просто не имеет права играть в трусливый футбол.



P. S. Кандидатура Уразбахтина окончательная. До конца сезона алматинцы не станут искать нового тренера», — отмечается в публикации.