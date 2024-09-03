«Был разговор на повышенных тонах». Почему Кержаков не проработал в Казахстане и 100 дней

Первая — поражение от «Астаны». Всё дело в том, что для «Кайрата» это по понятным причинам принципиальный соперник, который при этом за три дня до матча проводил ответную встречу квалификации Лиги конференций с «Бранном». Команда героически вышла в групповой этап, потратив много сил. У Кержакова было куда больше времени на подготовку, но этот матч он всё равно проиграл. После него у главного тренера, по словам источника, близкого к клубу, с руководством «был разговор на повышенных тонах», во время которого он заявил, что если оно считает правильным его уволить — пусть так и будет.