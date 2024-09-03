Бабаян сделал заявление о сборной Казахстана и матче с «Челси»

Дорогие болельщики!
Прошедшее лето не только было одним из сложнейших в профессиональном плане в моей жизни, но и стало крайне полезным, подарило уйму незабываемых моментов. Несмотря на невзгоды и все препятствия — удалось переломить сложнейшую ситуацию.
Немного улеглись эмоции после решающего матча в квалификации Лиги конференций и матча против «Кайрата», и можно поздравить всех болельщиков футбола Казахстана как с квалификацией «Астаны» в групповой этап, так и с тем фактом, что такая команда как «Челси» сыграет против отечественной команды на глазах у казахстанских болельщиков!
Данный матч, верю, придаст импульс дальнейшему развитию и популяризации нашей любимой игры!!! Ждём всех болельщиков на наших матчах осенью и, конечно же, желаем успешного старта национальной команде, которой предстоят сложные матчи Лиги Наций.