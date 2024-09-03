Саудовская Аравия растрясла рынок в трансферный дедлайн. Заработали даже «Зенит» с «Локо»

20-летний центральный защитник весь 2024 год проводил на родине в «Интернасьонале». И тут вдруг «Зенит» его экстренно вернул. Причина — новая, но теперь уже платная аренда в Саудовскую Аравию. «Аль-Шабаб» не пожалел за неё € 3 млн. Теперь Ренан будет расти в условиях соперничества с нападающими мирового уровня. Если саудовцев устроит его игра, они воспользуются опцией выкупа. Неплохой вариант для петербуржцев, с учётом того, что Ренан не заиграл в России. Хотя то и дело появляются новости об интересе к нему сильных европейских клубов: то «Интера», то «Марселя», то «Порту».