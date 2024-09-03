Флик публично отчитал одного из лидеров «Барселоны» за опоздание на утреннюю тренировку

По информации источника, Флик придерживается жесткой дисциплины. Сообщается, что на старте нового сезона Ла Лиги один из лидеров проспал начало утренней тренировки. В ответ на это Флик отчитал его в присутствии персонала и одноклубников. Имя футболиста не разглашается.