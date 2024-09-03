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Флик публично отчитал одного из лидеров «Барселоны» за опоздание на утреннюю тренировку

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил недовольство одному из лидеров команды за опоздание на утреннюю тренировку. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Getty Images

По информации источника, Флик придерживается жесткой дисциплины. Сообщается, что на старте нового сезона Ла Лиги один из лидеров проспал начало утренней тренировки. В ответ на это Флик отчитал его в присутствии персонала и одноклубников. Имя футболиста не разглашается.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков после четырёх туров. Флик возглавил «Барселону» этим летом, сменив в должности главного тренера Хави. До «Барселоны» Флик тренировал «Баварию» и сборную Германии.