«Лестер» выиграл апелляцию по делу о снятии очков в Английской премьер-лиге

В марте АПЛ выдвинула клубу предусматривавшие снятие очков обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23, по итогам которого «Лестер» вылетел в Чемпионшип. Тогда убытки клуба превысили допустимый порог в 105 млн фунтов за три года. В сезоне-2024/25 команда вернулась в АПЛ. «Эвертон» и «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне лишились очков за аналогичные нарушения.