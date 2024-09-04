«Лестер» выиграл апелляцию по делу о снятии очков в Английской премьер-лиге

В марте АПЛ выдвинула клубу предусматривавшие снятие очков обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23, по итогам которого «Лестер» вылетел в Чемпионшип. Тогда убытки клуба превысили допустимый порог в 105 млн фунтов за три года. В сезоне-2024/25 команда вернулась в АПЛ. «Эвертон» и «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне лишились очков за аналогичные нарушения.
«Лестеру» удалось доказать, что клуб не нарушил финансовые правила премьер-лиги за период оценки, заканчивающийся 30 июня 2023 года.
«Лестер Сити» приветствует всеобъемлющее решение Апелляционного совета, которое поддерживает нашу последовательно изложенную позицию о том, что любые действия против клуба должны осуществляться в соответствии с применимыми правилами", — говорится в заявлении.
В АПЛ заявили, что «удивлены и разочарованы» этим решением.