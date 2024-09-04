Жерар Пике высказался об игре «Барселоны» под руководством Флика

«На данный момент дела идут очень хорошо, новички, такие как Ольмо, на днях уже показали хорошие результаты, как и молодёжь, которая уже многое доказала во время предсезонной подготовки. Я думаю, что команда Флика достаточно высокого уровня, чтобы бороться за титулы», — приводит слова Пике испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.