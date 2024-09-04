Украинский футбольный клуб снялся с первенства Первой лиги

В мае представители военкомата прямо на вокзале мобилизовали одного из основных игроков «Хуста» Николая Сираша. Позднее оперативное командование ВСУ «Запад» заявило, что считает странным ставить интересы футбольного клуба выше интересов вооруженных сил, добавив, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Президент «Хуста» Михаил Мадярчик заявлял, что клуб переедет в Тернополь и объединится с местной любительской командой «ФАТ-Подоляны» в надежде избежать тотальной мобилизации, однако в итоге «Хуст» начал сезон отдельно.