Украинский футбольный клуб снялся с первенства Первой лиги

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин заявил, что футбольный клуб снялся с первенства украинской Первой лиги.
Ранее СМИ сообщали, что причиной снятия команды являются финансовые проблемы.
«Сегодня распускаем команду. Президент вчера принял решение», — цитирует специалиста сайт «Украинский футбол».
После трех туров Первой лиги «Хуст» с тремя поражениями занимает последнее место в турнирной таблице группы A.
В мае представители военкомата прямо на вокзале мобилизовали одного из основных игроков «Хуста» Николая Сираша. Позднее оперативное командование ВСУ «Запад» заявило, что считает странным ставить интересы футбольного клуба выше интересов вооруженных сил, добавив, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Президент «Хуста» Михаил Мадярчик заявлял, что клуб переедет в Тернополь и объединится с местной любительской командой «ФАТ-Подоляны» в надежде избежать тотальной мобилизации, однако в итоге «Хуст» начал сезон отдельно.