«Ювентус» полностью переродился. Мотта делает красоту после ужасов Аллегри

У Мотты очень много умных игроков. Много тех, кто умеет адаптироваться к новым амплуа. Как раз то, что нужно Тьяго. Самый яркий пример — Андреа Камбьязо. Сложно привязать его к конкретному ампула, потому что он может качественно сыграть на нескольких позициях. Против «Комо» Андреа действовал справа в обороне. Матч с «Ромой» начал правым атакующим полузащитником. В перерыве Мотта сделал замены, и Камбьязо стал левым защитником. И с фланга обороны он заходил в середину поля для розыгрыша мяча.