Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кержаков поблагодарил игроков и сотрудников «Кайрата» за совместную работу

Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков поблагодарил игроков, сотрудников и болельщиков казахской команды за совместную работу.

Источник: Чемпионат.com

«Моя работа в “Кайрате” завершена. Для меня в жизни существуют вещи, которые я считаю очень важными. Уважение к людям — одна из таких вещей. Это мой принцип и в жизни, и в работе, и я всегда требую такого же отношения в ответ. Хочу сказать огромное спасибо команде “Кайрата”: футболистам, тренерскому штабу, медицинскому штабу, административному штабу и всем работникам базы. Также хотелось бы сказать спасибо болельщикам клуба за огромное количество сообщений со словам поддержки. Всем вам хочу пожелать верить в свою мечту и идти к ней, и у вас обязательно всё получится. Удачи», — написал Кержаков в социальных сетях.

Напомним, об уходе Кержакова из «Кайрата» стало известно накануне, 3 сентября.