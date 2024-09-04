Кержаков поблагодарил игроков и сотрудников «Кайрата» за совместную работу

«Моя работа в “Кайрате” завершена. Для меня в жизни существуют вещи, которые я считаю очень важными. Уважение к людям — одна из таких вещей. Это мой принцип и в жизни, и в работе, и я всегда требую такого же отношения в ответ. Хочу сказать огромное спасибо команде “Кайрата”: футболистам, тренерскому штабу, медицинскому штабу, административному штабу и всем работникам базы. Также хотелось бы сказать спасибо болельщикам клуба за огромное количество сообщений со словам поддержки. Всем вам хочу пожелать верить в свою мечту и идти к ней, и у вас обязательно всё получится. Удачи», — написал Кержаков в социальных сетях.