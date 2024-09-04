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Кержаков обратился к «Кайрату»: тренер со скандалом покинул клуб

Экс-наставник «Кайрата» Александр Кержаков опубликовал пост в соцсетях после ухода из алматинского клуба, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

41-летний специалист проработал в «Кайрате» 97 дней, покинув клуб после поражения от «Астаны» в матче 19-го тура КПЛ-2024.

«Моя работа в “Кайрате” завершена. Для меня в жизни существуют вещи, которые я считаю очень важными. Уважение к людям — одна из таких вещей. Это мой принцип и в жизни, и в работе, и я всегда требую такого же отношения в ответ.

Хочу сказать огромное спасибо команде ФК “Кайрат”: футболистам, тренерскому штабу, медицинскому штабу, административному штабу и всем работникам базы. Спасибо за то, что все эти 3 месяца мы вместе прожили одной идеей — быть на вершине, и у нас это здорово получалось! Спасибо вам за отзывчивость, радушие и ваше трудолюбие. Я это очень ценю.

А также хотелось бы сказать спасибо болельщикам клуба за огромное количество сообщений со словами поддержи.

Всем вам хочу пожелать верить в свою мечту и идти к ней, и у вас обязательно все получится. Удачи!» — написал российский специалист в соцсетях.

На данный момент алматинская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 32 очка в 18 играх.

До окончания сезона командой будет руководить Рафаэль Уразбахтин, а Кержаков возглавил алматинцев в конце мая нынешнего года.

Под его руководством команда одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения во всех турнирах.