Кержаков обратился к «Кайрату»: тренер со скандалом покинул клуб

«Моя работа в “Кайрате” завершена. Для меня в жизни существуют вещи, которые я считаю очень важными. Уважение к людям — одна из таких вещей. Это мой принцип и в жизни, и в работе, и я всегда требую такого же отношения в ответ.



Хочу сказать огромное спасибо команде ФК “Кайрат”: футболистам, тренерскому штабу, медицинскому штабу, административному штабу и всем работникам базы. Спасибо за то, что все эти 3 месяца мы вместе прожили одной идеей — быть на вершине, и у нас это здорово получалось! Спасибо вам за отзывчивость, радушие и ваше трудолюбие. Я это очень ценю.



А также хотелось бы сказать спасибо болельщикам клуба за огромное количество сообщений со словами поддержи.



Всем вам хочу пожелать верить в свою мечту и идти к ней, и у вас обязательно все получится. Удачи!» — написал российский специалист в соцсетях.