Карпин: Захарян взял восьмой номер в «Сосьедаде»? Дай бог — будет моим преемником

21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 40 матчах за испанский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.