Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адиев? Стало известно, когда «Актобе» представит нового главного тренера

Телеграм-канал «Серый CARDINAL» поделился подробностями представлениями нового главного тренера «Актобе», сообщают Vesti.kz. «Красно-белые» ранее расстались с прежним наставником Дмитрием Парфеновым.

Источник: ФК "Актобе"

«Новый тренер “Актобе” будет представлен 6 сентября. В этот день соберется основной состав команды (без легионеров) и ей представят исполняющего обязанности главного тренера. Пока его имя неизвестно», — пишет источник.

Ранее появилась информация о том, что «Актобе» возглавит экс-наставник сборной Казахстана и грозненского «Ахмата» Магомед Адиев.

«Актобе» занимает второе место в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 31 балл после 18 матчей. Следующую игру в чемпионате «красно-белые» на своем поле проведут с «Жетысу».

Напомним, что до «Ахмата» Адиев тренировал сборную Казахстана по футболу. Ради работы в российском клубе он свой пост в национальной команде уступил соотечественнику Станиславу Черчесову.