Адиев? Стало известно, когда «Актобе» представит нового главного тренера

«Новый тренер “Актобе” будет представлен 6 сентября. В этот день соберется основной состав команды (без легионеров) и ей представят исполняющего обязанности главного тренера. Пока его имя неизвестно», — пишет источник.
Ранее появилась информация о том, что «Актобе» возглавит экс-наставник сборной Казахстана и грозненского «Ахмата» Магомед Адиев.
«Актобе» занимает второе место в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 31 балл после 18 матчей. Следующую игру в чемпионате «красно-белые» на своем поле проведут с «Жетысу».
Напомним, что до «Ахмата» Адиев тренировал сборную Казахстана по футболу. Ради работы в российском клубе он свой пост в национальной команде уступил соотечественнику Станиславу Черчесову.