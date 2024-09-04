Названы претенденты на приз лучшему вратарю года имени Яшина

Полностью список из десяти претендентов выглядит так: Диогу Кошта (Португалия; «Порту»), Джанлуиджи Доннарумма (Италия; «ПСЖ»), Грегор Кобель (Швейцария; «Боруссия», Дортмунд), Андрей Лунин (Украина; «Реал», Мадрид), Майк Меньян (Франция; «Милан»), Георгий Мамардашвили (Грузия; «Валенсия»), Эмилиано Мартинес (Аргентина; «Астон Вилла»), Унаи Симон (Испания, «Атлетик», Бильбао) Ян Зоммер (Швейцария, «Интер»), Ронвен Уильямс (ЮАР, «Мамелоди Сандаунс»).
Церемония вручения премии по итогам сезона-2023/24 состоится 28 октября в театре Шатле в Париже.
Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года со сборной СССР, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА), единственный среди вратарей обладатель «Золотого мяча» (в 1963 году).