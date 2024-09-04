Названы претенденты на приз лучшему вратарю года имени Яшина

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин и голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили из Грузии вошли в список претендентов на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина, учрежденный в 2019 году журналом France Football, сообщается на странице премии «Золотой мяч» в соцсети X.