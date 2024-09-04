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Чемпион мира по футболу Хуммельс стал игроком итальянской «Ромы»

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Матс Хуммельс подписал контракт с «Ромой», сообщается на сайте итальянского клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

По информации Фабрицио Романо, соглашение с 35-летним защитником, пополнившим состав римлян на правах свободного агента, рассчитано на один сезон.

Хуммельс на протяжении карьеры выступал только в чемпионате Германии, где играл за два клуба — мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». Защитник является воспитанником «Баварии» и начал взрослую карьеру в составе мюнхенцев. В 2008 году он перешел в «Боруссию» и выступал за «шмелей» до 2016 года, после чего вернулся в Мюнхен. В 2019 году он снова перешел в «Боруссию» и выступал за нее до конца прошлого сезона.

С «Боруссией» Хуммельс дважды выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также дважды дошел до финала Лиги чемпионов. С «Баварией» он трижды стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны, один раз выиграл Кубок Германии. В составе сборной Германии Хуммельс отыграл 78 матчей, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.