Чемпион мира по футболу Хуммельс стал игроком итальянской «Ромы»

Хуммельс на протяжении карьеры выступал только в чемпионате Германии, где играл за два клуба — мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». Защитник является воспитанником «Баварии» и начал взрослую карьеру в составе мюнхенцев. В 2008 году он перешел в «Боруссию» и выступал за «шмелей» до 2016 года, после чего вернулся в Мюнхен. В 2019 году он снова перешел в «Боруссию» и выступал за нее до конца прошлого сезона.