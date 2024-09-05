Мбаппе: я не хочу мстить «ПСЖ», у меня остались только хорошие воспоминания о клубе

«Может быть, дело в возрасте, но я понимаю, что не должно быть мести. То, что произошло в минувшем году, осталось в прошлом. У меня остались только хорошие воспоминания. Это клуб дал мне всё. Я провёл в нём семь замечательных лет. Правда заключается в том, что я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Мбаппе AS.