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Футболист «Болтона» получил травму после сильного чиха

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Нигерийский футболист «Болтона» Виктор Адебойеджо получил травму в результате сильного чиха, заявил главный тренер английского клуба Иан Эватт.

Источник: РИА Новости

Адебойеджо во вторник должен был принять участие в матче Трофея английской лиги против «Барроу» (3:2), но выбыл из состава из-за дискомфорта в грудной клетке.

«Виктор получил серьезную травму спины в понедельник, а виною ее стало чихание — хотите верьте, хотите нет. Мы сделали рентген, результаты вскоре должны появиться. Виктор очень сильный парень, и даже чих у него сильный. Он почувствовал трещину между ребрами. Мы надеемся, что это просто проблема с хрящом или мышцами, но наверняка мы не узнаем до результатов рентгена», — приводит слова Эватта The Bolton News.

Адебойеджо 26 лет. В сезоне-2017/18 он провел два матча за вторую команду «Челси».