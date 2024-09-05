Футболист «Болтона» получил травму после сильного чиха

Адебойеджо во вторник должен был принять участие в матче Трофея английской лиги против «Барроу» (3:2), но выбыл из состава из-за дискомфорта в грудной клетке.
«Виктор получил серьезную травму спины в понедельник, а виною ее стало чихание — хотите верьте, хотите нет. Мы сделали рентген, результаты вскоре должны появиться. Виктор очень сильный парень, и даже чих у него сильный. Он почувствовал трещину между ребрами. Мы надеемся, что это просто проблема с хрящом или мышцами, но наверняка мы не узнаем до результатов рентгена», — приводит слова Эватта The Bolton News.
Адебойеджо 26 лет. В сезоне-2017/18 он провел два матча за вторую команду «Челси».