Футболист «Болтона» получил травму после сильного чиха

«Виктор получил серьезную травму спины в понедельник, а виною ее стало чихание — хотите верьте, хотите нет. Мы сделали рентген, результаты вскоре должны появиться. Виктор очень сильный парень, и даже чих у него сильный. Он почувствовал трещину между ребрами. Мы надеемся, что это просто проблема с хрящом или мышцами, но наверняка мы не узнаем до результатов рентгена», — приводит слова Эватта The Bolton News.