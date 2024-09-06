В «Дубай Юнайтед» рассказали, как возник вариант с подписанием Квинси Промеса

«Совершенно случайно. У нас, помимо футбольного клуба, есть спортивная инфраструктура в Дубае. Агент футболиста арендовал ему поле для тренировок, которое принадлежит нам. Наши сотрудники сперва через этого агента решили узнать, не хочет ли Промес играть у нас. Мы как раз отпустили футболиста этой позиции в “Ригу”, нам нужен был игрок.



Я же подумал, зачем общаться с агентом, лучше напрямую, но Квинси не ответил. Тогда я попросил Дениса Глушакова предупредить Промеса о нашем звонке, так как он давно с ним знаком. Через некоторое время Дэн написал, что можно звонить.



Мы набрали, всё объяснили, встретились на следующий день. Презентовали себя, клуб, возможности, задачи. Квинси после этого подключил своего агента», — приводит слова Чебану «Матч ТВ».