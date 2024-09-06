Казахстан рискует остаться без Лиги Европы на следующий сезон. Кто пострадает?

Традиционно четыре казахстанских клуба представлены в квалификации еврокубков. Чемпион премьер-лиги (КПЛ) попадает в Лигу чемпионов, а две команды следом — в Лигу конференций. В прошлом сезоне, благодаря хорошим показателям в рейтинге клубных ассоциаций УЕФА, казахстанские клубы получили возможность попасть в отбор Лиги Европы за счет победы в Кубке Казахстана. Ранее победитель этого турнира квалифицировался только в Лигу конференций.
Так «Тобол» попал в квалификацию Лиги Европы, но сразу же вылетел оттуда в Лигу конференций, где проиграл еще одно противостояние и остался без еврокубков. Но попасть в Лигу Европы — хороший знак, так как у клуба есть шанс на ошибку и продолжение борьбы за выход в Лигу конференций.
В прошлом году в клубном рейтинге ассоциаций Казахстан был на 33-м месте. Как раз обладатели национальных кубков из стран, занимающих 22−33-е места в рейтинге, получили возможность выступить в Лиге Европы.
В актуальном рейтинге Казахстан идет на 40-м месте. Серьезное падение обусловлено и провалом большинства отечественных клубов в летней квалификации — все, кроме «Астаны», не оправдали надежд.
Если Казахстану не удастся восстановить свои позиции, то в следующем сезоне обладатель Кубка Казахстана сможет довольствоваться только квалификацией Лиги конференций. В таком случае, от страны будет один участник в Лиге чемпионов и сразу три в Лиге конференций.
29 сентября в алматинском финале Кубка Казахстана сыграют «Актобе» и «Атырау». Актюбинцы, с высокой долей вероятности, и так финишируют в еврокубковой зоне КПЛ. А вот для «Атырау» это чуть ли не единственный шанс попасть на континентальный турнир впервые с сезона 2010/11.
Конечно, и тем, и другим хотелось бы, чтобы победа в Кубке Казахстана давала право играть в Лиге Европы, но теперь все зависит от рейтинга, а улучшить его может только «Астана».
За более детальной информацией мы обратились к футбольному эксперту Казбеку Тайланову, который всегда внимательно следит за всеми изменениями и дальнейшими перспективами в рейтинге УЕФА.
«Думаю шансы вернуть прошлогодние позиции не очень большие, так как кроме успехов “Астаны” надо надеяться, что представители Латвии, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Армении провалятся в основном этапе. Если же хоть один клуб из этих стран пройдет в весеннюю часть, то наша ассоциация наверняка потеряет шансы попасть в зону, которая позволила бы клубу представлять страну в Лиге Европы следующего сезона», — сказал он.
Математически, по словам Тайланова, у «Астаны» есть шансы набрать нужное количество очков в основном этапе Лиги конференций, чтобы по текущим показателям приблизить ассоциацию к топ-30. Но клубы из стран-конкурентов тоже не будут стоять на месте, и они постараются набрать свои баллы, дабы сохранить за собой место в комфортной зоне.
Поэтому не все будет зависеть от успехов «Астаны», но если говорить о надежде, то ее на сохранение места в Лиге Европы для победителя кубка может дать только столичная команда. Откровенно говоря, шансы, что все сложится именно так — невелики.
В таком случае, победитель Кубка Казахстана-2024, с большой вероятностью, получит право участвовать только в квалификации Лиги конференций. Если «Актобе» оформит золотой дубль (КПЛ + Кубок), то квалифицируется в Лигу чемпионов, а три путевки в Лигу конференций получат команды, занявшие вторые-четвертые места.
Если «Актобе» окажется в тройке, но не станет чемпионом, ограничившись только Кубком Казахстана, то финишировавшая четвертой команда тоже попадет в Лигу конференций.
Если же обладателем Кубка Казахстана станет «Атырау», и нефтяникам не удастся финишировать в четверке сильнейших, то обладатель четвертой позиции останется без еврокубков, как это было с «Кайратом» в прошлом году (Кубок тогда выиграл «Тобол», занявший всего лишь восьмое место в КПЛ). Тогда в Лигу конференций попадут сами игроки «Атырау», а также команды, ставшие в чемпионате вторыми и третьими.