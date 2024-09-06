Казахстан рискует остаться без Лиги Европы на следующий сезон. Кто пострадает?

Конечно, и тем, и другим хотелось бы, чтобы победа в Кубке Казахстана давала право играть в Лиге Европы, но теперь все зависит от рейтинга, а улучшить его может только «Астана».

За более детальной информацией мы обратились к футбольному эксперту Казбеку Тайланову, который всегда внимательно следит за всеми изменениями и дальнейшими перспективами в рейтинге УЕФА.