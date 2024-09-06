«Актобе» официально представил нового тренера

56-летний Леонов с начала текущего года работает в футбольном центре «Актобе».
Тренерскую деятельность он начал в 2006 году. На родине возглавлял «Ниву» (Винница), «Минай», «Арсенал» (Киев).
Занимал должность координатора детской футбольной академии донецкого «Шахтера», также работал селекционером «горняков». Входил в тренерский штаб мариупольского «Ильичевца».
Напомним, предыдущим главным тренером «Актобе» был уроженец Одессы Дмитрий Парфенов. «Красно-белые» занимают второе место в таблице КПЛ, набрав 31 балл после 18 матчей. Следующую игру они проведут на своем поле с талдыкорганским «Жетысу» 15 сентября.