«Актобе» официально представил нового тренера

Напомним, предыдущим главным тренером «Актобе» был уроженец Одессы Дмитрий Парфенов. «Красно-белые» занимают второе место в таблице КПЛ, набрав 31 балл после 18 матчей. Следующую игру они проведут на своем поле с талдыкорганским «Жетысу» 15 сентября.