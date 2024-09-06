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«Актобе» официально представил нового тренера

Футбольный клуб «Актобе» определился с наставником до конца сезона. Украинский специалист Игорь Леонов будет исполнять обязанности главного тренера «красно-белых», передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

56-летний Леонов с начала текущего года работает в футбольном центре «Актобе».

Тренерскую деятельность он начал в 2006 году. На родине возглавлял «Ниву» (Винница), «Минай», «Арсенал» (Киев).

Занимал должность координатора детской футбольной академии донецкого «Шахтера», также работал селекционером «горняков». Входил в тренерский штаб мариупольского «Ильичевца».

Напомним, предыдущим главным тренером «Актобе» был уроженец Одессы Дмитрий Парфенов. «Красно-белые» занимают второе место в таблице КПЛ, набрав 31 балл после 18 матчей. Следующую игру они проведут на своем поле с талдыкорганским «Жетысу» 15 сентября.