Глушаков рассказал, как помог Промесу устроиться в «Дубай Юнайтед»

«Позвонили друзья, говорят — раз я общаюсь с Промесом, могу ли связать их с ним. В итоге я поговорил с “Юнайтед” и понял, что они настроены закрыть сделку. Потом созвонились с Квинси. Я объяснил ему, кому нужно будет позвонить, чтобы [нужный человек] взял трубку и они могли пообщаться. Люди там все нормальные и адекватные, желают ему только добра. Дальше они уже без меня договаривались.



Готов ли он вернуться зимой в “Спартак”? Безусловно, он очень хочет вернуться. Но получится у него это или нет — будет решать уже сверхвысшее руководство», — приводит слова Глушакова Sport24.