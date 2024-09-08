Гарри Кейн высказался о Роналду, Месси и Модриче

«Когда я смотрю на таких игроков, как Криштиану Роналду, Лука Модрич и Лионель Месси, на всех этих игроков, играющих в возрасте около 35−40 лет, это вдохновляет меня, потому что это показывает, что можно играть на высоком уровне в течение длительного времени.



Я хочу играть в футбол на самом высоком уровне как можно дольше. Я вижу в этих игроках источник мотивации и вдохновения для этого. Чувствую, что нахожусь в хорошем психологическом и физическом состоянии, чтобы провести ещё один отличный сезон, и надеюсь, что так будет много лет», — приводит слова Кейна ВВС.