Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гарри Кейн высказался о Роналду, Месси и Модриче

Форвард «Баварии» Гарри Кейн рассказал об игроках, которыми вдохновляется в современном футболе.

Источник: Getty Images

«Когда я смотрю на таких игроков, как Криштиану Роналду, Лука Модрич и Лионель Месси, на всех этих игроков, играющих в возрасте около 35−40 лет, это вдохновляет меня, потому что это показывает, что можно играть на высоком уровне в течение длительного времени.

Я хочу играть в футбол на самом высоком уровне как можно дольше. Я вижу в этих игроках источник мотивации и вдохновения для этого. Чувствую, что нахожусь в хорошем психологическом и физическом состоянии, чтобы провести ещё один отличный сезон, и надеюсь, что так будет много лет», — приводит слова Кейна ВВС.

В текущем сезоне в активе нападающего один гол и один голевой пас в двух матчах Бундеслиги.