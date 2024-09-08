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В «Актобе» придет испанский тренер. Будут еще изменения

Пришли новости касательно футбольного клуба «Актобе», в котором недавно сменился главный тренер, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Команду покинул Дмитрий Парфенов, на его место был назначен украинский специалист Игорь Леонов, который будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.

«Юрий Ковтун вслед за Парфеновым уйдет из “Актобе”. Вместо него придет испанский тренер, два отборочных цикла отработавший со сборной Украины. Европеец знает несколько иностранных языков, что позволит наладить более четкую коммуникацию между тренерским штабом и футболистами.

По сведениям некоторых источников, теперь уже бывший руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров может возглавить ФК “Актобе”. Этот вопрос сейчас решается и окончательно должен решиться в понедельник. Но шансы Евгения Владимировича занять это место, оцениваются как очень высокие», — пишет телеграм-канал Серый CARDINAL.

«Актобе» идет вторым в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 31 балл после 18 матчей. Следующую игру «красно-белые» проведут на своем поле с талдыкорганским «Жетысу» 15 сентября.