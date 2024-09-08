В «Актобе» придет испанский тренер. Будут еще изменения

«Юрий Ковтун вслед за Парфеновым уйдет из “Актобе”. Вместо него придет испанский тренер, два отборочных цикла отработавший со сборной Украины. Европеец знает несколько иностранных языков, что позволит наладить более четкую коммуникацию между тренерским штабом и футболистами.



По сведениям некоторых источников, теперь уже бывший руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров может возглавить ФК “Актобе”. Этот вопрос сейчас решается и окончательно должен решиться в понедельник. Но шансы Евгения Владимировича занять это место, оцениваются как очень высокие», — пишет телеграм-канал Серый CARDINAL.