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Сумасшедшей перестрелкой с семью голами обернулся матч «Кайрата» с «Зенитом»

Сегодня, 8 сентября, футбольный клуб «Кайрат» в Алматы провел товарищеский матч с санкт-петербургским «Зенитом», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Зенит"

Встреча состоялась на Центральном стадионе и завершилась со счетом 4:3 в пользу российского клуба. В составе хозяев голами отметились Жоао Паоло, Станоев и Швырев. У «Зенита» точные удары на счету Касьеры, Ерохина, а также дважды у Луисано.

Напомним, в октябре 2023 года «Кайрат» и «Зенит» уже проводили контрольную игру в Алматы, тогда встреча завершилась со счетом 2:2.

Интересно, что обе команды лидируют в своих национальных чемпионатах. Алматинцы набрали 32 очка после 18 матчей, в активе петербуржцев 17 очков после семи игр.