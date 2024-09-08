Сумасшедшей перестрелкой с семью голами обернулся матч «Кайрата» с «Зенитом»

Встреча состоялась на Центральном стадионе и завершилась со счетом 4:3 в пользу российского клуба. В составе хозяев голами отметились Жоао Паоло, Станоев и Швырев. У «Зенита» точные удары на счету Касьеры, Ерохина, а также дважды у Луисано.
Напомним, в октябре 2023 года «Кайрат» и «Зенит» уже проводили контрольную игру в Алматы, тогда встреча завершилась со счетом 2:2.
Интересно, что обе команды лидируют в своих национальных чемпионатах. Алматинцы набрали 32 очка после 18 матчей, в активе петербуржцев 17 очков после семи игр.