Звездный футболист «Ливерпуля» 2000-х хотел покончить с собой и опустился на дно. Он потерял заработанные деньги

«За время карьеры со мной случались ужасные вещи за пределами поля. Мой отец скончался, когда я играл в “Тоттенхэме”. Это было ужасно, но, как бы бессердечно ни звучало, ты откладываешь это в сторону, когда приближается важный матч и тысячи болельщиков рассчитывают на тебя. Я пошел на тренировку через два дня после смерти отца. Только после выхода на пенсию я начал по-настоящему горевать. Подобные вещи могут оказывать отсроченное психологическое воздействие».