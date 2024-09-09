Звездный футболист «Ливерпуля» 2000-х хотел покончить с собой и опустился на дно. Он потерял заработанные деньги

В 2000-е Дэнни Мерфи был звездой «Ливерпуля» Жерара Улье, выиграл с ним Кубок УЕФА и Суперкубок. Потом были «Чарльтон», «Тоттенхэм», «Фулхэм», «Блэкбэрн». В 2013-м после более 400 матчей в АПЛ Мерфи закончил карьеру — ему было 36 лет.
Тогда начались темные времена, о которых Дэнни рассказал в открытом письме.
Мерфи прожил год в аду — потеряв всех, кого любил. Он не мог без футбола
Сейчас Мерфи — популярный ТВ-эксперт: работает на «Би-би-си», пишет колонки для таблоидов. Но после завершения карьеры он не знал, чем заняться. Мерфи никогда не думал об этом. Как признался позже — из-за страха. Он играл в футбол с пяти лет и не знал, как зарабатывать вне поля.
"Первые пару лет после выхода на пенсию я наслаждался игрой в гольф, работой в СМИ и семейными каникулами, — рассказал Мерфи. — Но то, что произошло потом, ударило как кувалдой.
Осознание того, что я больше не буду играть в футбол, и потеря большей части сбережений привели к депрессии. Год я предавался пьянству, наркотикам и азартным играм. Я был зависим от кокаина, я опустился до точки, когда думал, что не могу без него выполнять привычные вещи. Мой брак распался, я поссорился со своими братьями и друзьями, ушел в изоляцию".
Только позже Мерфи понял, что столкнулся с депрессией — а тогда через не могу общался с людьми и «продолжал бороться, изо всех сил». Ко всему прочему мама Дэнни заболела раком, а у того не было сил, чтобы ее поддержать.
Мерфи вспоминает, что в худшие дни думал о суициде. Он остался без поддержки родных, совершенно один, не зная, как зарабатывать на жизнь. В юности он не верил в истории футболистов, которые страдают от депрессии после карьеры. Пока не столкнулся с этим сам:
«Когда я играл и слышал, что у бывшего профессионала проблемы, то думал: “Возьми себя в руки”. Я не понимал, что можно быть богатым и при этом страдать от депрессии. Но потом я стал тем самым бывшим профессионалом и понял, что все не так просто».
Почему футболисты теряются после карьеры? Мерфи уверен: они не готовы к реальной жизни
История Мерфи не исключительная — многие звезды футбола, ушедшие на пенсию, столкнулись с депрессией. У этого ряд причин, но исповедь Дэнни ценна тем, что объясняет это людям, которые никогда не выходили на поле.
После окончания карьеры Мерфи чувствовал себя беспомощным. В течение карьеры футболисты изолированы от жизни: другие составляют их график, делают за них покупки, решают бытовые вопросы и даже подбирают одежду и автомобили. На пенсии футболист заново учится жить — и не всем это удается.
Футбол помогал Мерфи справляться с проблемами. На пенсии оказалось, что он психологически не готов к трудностям жизни. Раньше Дэнни отвлекал выход на поле, теперь — он один на один с проблемами:
«За время карьеры со мной случались ужасные вещи за пределами поля. Мой отец скончался, когда я играл в “Тоттенхэме”. Это было ужасно, но, как бы бессердечно ни звучало, ты откладываешь это в сторону, когда приближается важный матч и тысячи болельщиков рассчитывают на тебя. Я пошел на тренировку через два дня после смерти отца. Только после выхода на пенсию я начал по-настоящему горевать. Подобные вещи могут оказывать отсроченное психологическое воздействие».
Мерфи потерял сбережения из-за мошенников. Его спасла терапия — теперь он хочет помогать другим
Когда Мерфи говорил о депрессии, многие отвечали: Дэнни проще, чем обычным людям, — у него хотя бы есть деньги. Мерфи понял, что можно быть несчастным даже с миллионами на счету. Но потерял даже их — из-за финансовых афер:
"Инвестиции в зарубежную недвижимость обернулись катастрофой. Меня, как и многих игроков, втянули в схемы с фильмами, которые обещали налоговые льготы. Это превратилось в годы судебных разбирательств и полицейских расследований.
Большая часть сбережений пропала. Это было дополнительным ударом по моему психическому здоровью".
Мерфи опубликовал это открытое письмо три года назад. Сейчас он в порядке и привлекает внимание к проблеме, с которой сталкиваются футболисты. Многие из олдскульного «Ливерпуля», где играл Мерфи, тоже признали себя банкротами: Эмиль Хески, Дэвид Джеймс, Крейг Беллами, Йон-Арне Риисе (норвежец столкнулся с этим еще по ходу карьеры).
"Мои знакомые игроки, столкнувшиеся с банкротством и депрессией, думают о самоубийстве, — признался Мерфи в своем тексте. — Я — пример того, что всегда есть выход. Поворотный момент случился, когда я открыто рассказал друзьям и семье о том, через что прошел. Я устал быть непредсказуемым, принимать неправильные решения и ужасно себя чувствовать. Самое сложное — сидеть с людьми, которых я люблю, и быть предельно честным.
Это был катартический опыт. Ты знаешь, что в прошлом подводил людей, но когда говоришь и они понимают твою ситуацию, приятно осознавать, что им не все равно. Я обратился к профессиональной терапии, и это стало началом моего выздоровления.
Я всю жизнь думал, что просить о помощи — слабость. Я вырос с тремя старшими братьями, и культура гласила: «Не плачь». Кроме того, у футболистов обычно большое эго.
Но теперь у меня прекрасные отношения с моими детьми, замечательный спутник жизни. Я снова в хороших отношениях со своими братьями и сестрами. Хотя мы не разговаривали больше года, когда мне было плохо.
После терапии перестаешь винить себя в проблемах, и начинается анализ причин. Надеюсь, современные игроки смогут избежать ловушек, которые подстерегали представителей моего поколения. Суровая правда в том, что после выхода на пенсию клубы не будут заботиться о тебе. Ты больше не ценность, поэтому отвечаешь перед самим собой.
Я бы с удовольствием ходил в клубы и разговаривал с игроками о том, как лучше перейти от футбола к «гражданской» жизни. Некоторые кивнут и не услышат, думая следующей игре. Но я все равно хотел бы посмотреть им в глаза и призвать составить план жизни после футбола".