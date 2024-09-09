Миранчук уезжает в Швейцарию! Что известно о новом клубе и контракте россиянина?

«Сьон» вернулся в швейцарскую элиту после года отсутствия. В 2023-м команда вылетела во второй дивизион, но сразу совершила камбэк. Тренирует команду французский специалист Дидье Толо. Он уже в четвёртый раз работает в «Сьоне» (2003−2004, 2009−2010, 2014−2016). Все его тренерские успехи связаны с клубом из Сьона: две победы в Кубке Швейцарии (2009, 2015) и выход в ⅛ финала Лиги Европы (2016). «Сьон» выступает на стадионе «Де Турбийон», вмещающем 14 500 человек. Интересно, что на момент переписи 2018 года в Сьоне проживало всего 34 708 человек. Так что при желании на игру команды может собраться примерно 40% населения города.

«Сьон» — двукратный чемпион Швейцарии (1991/1992, 1996/1997). А Кубок команда выигрывала аж 13 раз (чаще побеждал только «Грассхоппер» — 19). Причём до 2017 года «Сьон» выдавал мощную статистику: 13 побед в 13 финалах. Но тогда в финале клуб уступил «Базелю».