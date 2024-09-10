Червиченко — о переходе Миранчука в «Сьон»: коровки мычат и шоколад вкусный — всё хорошо

— Так и есть. А что такого? Кузяев едет в «Гавр». И то, Гавр побольше, чем Сьон. Кто-то едет в швейцарскую деревню, называемую городом. Хороший воздух, отличная вода, хорошая еда, в девять часов все спят. Прекрасное место, чтобы встретить старость и закончить карьеру. Коровки мычат и шоколад вкусный — всё хорошо!