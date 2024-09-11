Мбаппе в 2022 году согласился перейти из «ПСЖ» в «Ливерпуль», сообщают СМИ

Мбаппе 25 лет, с 2017 года он выступал за «ПСЖ», в который перешел из «Монако». Сумма трансфера, согласно порталу Transfermarkt, составила 180 млн евро. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за команду и является рекордсменом «ПСЖ» по этому показателю. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году и вице-чемпионом в 2022 году.