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Футболист «Арсенала» Эдегор выйдет из строя на три недели

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Футболист сборной Норвегии и лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор пропустит минимум три недели из-за травмы голеностопа, заявил врач национальной команды Ула Санд его цитирует VG.

Источник: Reuters

Полузащитник подвернул голеностоп в матче Лиги наций против команды Австрии.

«Восстановление после таких повреждений занимает не менее трех недель», — сказал врач.

«Сейчас в “Арсенале” изучают снимки МРТ. Никаких подозрений на перелом пока нет. В случае перелома речь идет о выбывании из строя на срок до шести недель», — добавил врач.

Эдегор рискует пропустить матчи чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Лестера».

Норвежцу 25 лет. В прошлом сезоне он принял участие в 48 матчах в различных турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 11 голевых передач.