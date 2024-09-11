Футболист «Арсенала» Эдегор выйдет из строя на три недели

Полузащитник подвернул голеностоп в матче Лиги наций против команды Австрии.
«Восстановление после таких повреждений занимает не менее трех недель», — сказал врач.
«Сейчас в “Арсенале” изучают снимки МРТ. Никаких подозрений на перелом пока нет. В случае перелома речь идет о выбывании из строя на срок до шести недель», — добавил врач.
Эдегор рискует пропустить матчи чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Лестера».
Норвежцу 25 лет. В прошлом сезоне он принял участие в 48 матчах в различных турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 11 голевых передач.