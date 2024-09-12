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Зинедин Зидан назвал лучший гол, который он забивал в своей карьере

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о лучшем голе, который француз, будучи футболистов, забивал в своей карьере.

Источник: Чемпионат.com

«Мой лучший гол? Я думаю, что мой самый важный и красивый гол был забит в матче с “Байером”. Нам был нужен этот гол, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Зидана Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

Будучи игроком, Зидан защищал цвета «Канна», «Бордо», «Ювентуса» и «Реала». ФИФА трижды объявляла его лучшим футболистом года. Зидан завершил карьеру игрока в 2006 году.