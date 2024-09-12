«Барселоне» пророчили провал, а она роскошно начала сезон. Флик что, волшебник?

«Ла Масия» — третий важный фактор успеха. Пожалуй, главное сокровище «Барселоны». В последнем туре с «Вальядолидом» в основе появилось сразу четыре игрока, которые еще недавно играли в молодежке: Бальде, Касадо, Кубарси и Ямаль. Плюс на замену вышли такие же Серхи Домингес и Фермин Лопес. А ведь есть еще травмированные Берналь, Фати и Гави, да и вообще в заявке «Барсы» на этот сезон из 26 игроков сразу 14 воспитанников — больше половины команды! Редчайшее явление в современном футболе. В общем, «Ла Масия» вовремя поставила первой команде невероятно талантливое и смелое поколение, которое полностью готово к взрослому футболу. Без него в эти трудные для клуба времена все было бы совсем печально.