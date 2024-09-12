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Криштиану Роналду объяснил, почему перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, почему летом 2003 года он принял решение перейти из «Спортинга» в стан «красных дьяволов».

Источник: Getty Images

«Для меня было хорошим решением уехать из Португалии в английскую Премьер-лигу. Работать с сэром Алексом Фергюсоном, а также с опытными игроками. Я всегда мечтал стать лучшим футболистом в мире, даже когда мне было 16−17 лет», — сказал Роналду в видео на его личном YouTube-канале.

Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. За этот период он принял участие в 346 матчах во всех турнирах, в которых отметился 145 голами и 64 результативными передачами. С манкунианцами Роналду трижды становился чемпионом Англии.