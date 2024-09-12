Криштиану Роналду объяснил, почему перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»

«Для меня было хорошим решением уехать из Португалии в английскую Премьер-лигу. Работать с сэром Алексом Фергюсоном, а также с опытными игроками. Я всегда мечтал стать лучшим футболистом в мире, даже когда мне было 16−17 лет», — сказал Роналду в видео на его личном YouTube-канале.