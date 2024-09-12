LFP обязала «ПСЖ» выплатить Мбаппе долг в 55 миллионов евро, пишут СМИ

Ранее сообщалось, что 25-летний француз обратился в LFP и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием взыскать данную сумму со своей бывшей команды. Сумма включила в себя треть подписного бонуса (36 млн), зарплату за последние три месяца контракта и оставшиеся бонусы. По информации L'Equipe, консультанты футболиста направили «ПСЖ» официальное уведомление в середине июня.
В среду адвокат Мбаппе представил LFP данные о несоблюдении «ПСЖ» условий контракта с футболистом, а в четверг комитет занял сторону спортсмена. Лига обязала «ПСЖ» погасить задолженность в течение восьми дней.
«Реал» объявил о заключении пятилетнего контракта с Мбаппе 3 июня. Нападающий перешел в мадридский клуб на правах свободного агента. Француз провел 5 матчей за «Реал» в текущем сезоне и забил 3 мяча.