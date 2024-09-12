«Больше дать футболу я не могу, возраст не позволяет». Роналду назвал сроки, когда планирует закончить карьеру

«Я буду скучать по адреналину от забитого гола и по волнению. Думаю, мне этого будет не хватать, потому что в других аспектах жизни я могу это контролировать. Меня окружают прекрасные люди, у меня хороший бизнес, я всем доволен.



Но я буду скучать по адреналину в футболе, такого больше никогда не будет. Именно поэтому я иду дальше футбола. Я отдам всего себя, до 40, 41 года, это не имеет значения. Я на 25 лет посвятил свое тело футболу и больше дать не могу, потому что возраст не позволяет идти.



Вот почему я стараюсь продлить карьеру, забочусь о себе и много работаю. Потому что я знаю, что еще два или три года смогу приносить что-то хорошее. Но я даже не хочу думать о том, что будет дальше. Позвольте мне думать о настоящем. Я буду скучать по футболу и, возможно, буду немного потерян», — сказал Роналду на подкасте «Rio Ferdinand Presents».