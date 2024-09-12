Роналду — о критике от экспертов с ТВ: не закончу карьеру из-за слов двух крыс

«Люди всегда обращают внимание на худшее, но не всегда видят хорошее. Но я не собираюсь завершать карьеру из-за того, что меня критикуют две крысы. Мир любит меня, болельщики любят меня. В этом и заключается моя мотивация продолжать играть в футбол.



Я не потеряю своё сияние из-за того, что два человека с телевидения, которых никто не знает, критикуют меня», — сказал Роналду в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.