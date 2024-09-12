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Роналду — о критике от экспертов с ТВ: не закончу карьеру из-за слов двух крыс

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как он относится к критике в свой адрес со стороны экспертов с телевидения.

Источник: Getty Images

«Люди всегда обращают внимание на худшее, но не всегда видят хорошее. Но я не собираюсь завершать карьеру из-за того, что меня критикуют две крысы. Мир любит меня, болельщики любят меня. В этом и заключается моя мотивация продолжать играть в футбол.

Я не потеряю своё сияние из-за того, что два человека с телевидения, которых никто не знает, критикуют меня», — сказал Роналду в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.