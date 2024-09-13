Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криштиану Роналду назвал кумиров своего детства

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что вырос, наблюдая за игрой двух бразильских легенд — Роналдо и Роналдиньо.

Источник: Чемпионат.com

«Мне не нравятся сравнения. Я предпочитаю говорить, что они оставили футболу своё наследие. Могу сказать по факту: я выиграл больше индивидуальных титулов, чем они. Но они взяли Кубок мира. Я очень восхищаюсь этими игроками. Я вырос, наблюдая, как они играют. Кто из них лучше — не так важно», — приводит слова Роналду Sport Bible.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.