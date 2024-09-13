Криштиану Роналду назвал кумиров своего детства

«Мне не нравятся сравнения. Я предпочитаю говорить, что они оставили футболу своё наследие. Могу сказать по факту: я выиграл больше индивидуальных титулов, чем они. Но они взяли Кубок мира. Я очень восхищаюсь этими игроками. Я вырос, наблюдая, как они играют. Кто из них лучше — не так важно», — приводит слова Роналду Sport Bible.