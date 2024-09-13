Кузяев: поймет ли француз русского? Нет, в Европе люди более открытые

— Нет. В Европе люди, мне кажется, более открытые. В России же наоборот — более теплые отношения появляются, когда войдешь уже в контакт. В целом французы оставили у меня очень положительное впечатление, особенно в Гавре. Куда ни зайду, практически все улыбаются, отзывчивые. В России тоже добрые люди, но им нужно время, чтобы показать свое тепло, — приводит слова Кузяева «РБ Спорт».