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Кузяев: поймет ли француз русского? Нет, в Европе люди более открытые

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ответил на вопрос о том, чем по менталитету отличаются русские и французские люди.

Источник: http://www.hac-foot.com/

— Чем отличается наш менталитет? Поймет ли француз русского?

— Нет. В Европе люди, мне кажется, более открытые. В России же наоборот — более теплые отношения появляются, когда войдешь уже в контакт. В целом французы оставили у меня очень положительное впечатление, особенно в Гавре. Куда ни зайду, практически все улыбаются, отзывчивые. В России тоже добрые люди, но им нужно время, чтобы показать свое тепло, — приводит слова Кузяева «РБ Спорт».

Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года. Россиянин ранее выступал за грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит».