Зе Луиш подписал контракт с клубом из Португалии

В сезоне-2023/24 Зе Луиш выступал в составе португальского «Фаренсе», за который сыграл 18 матчей, забил три гола и отдал одну передачу.
«Наш состав получил еще одно усиление. Зе Луиш дополняет нашу линию атаки. Международный опыт игрока имеет важное значение для нас», — говорится в сообщении клуба.
Зе Луишу 33 года. За «Локомотив» нападающий выступал с 2020 по 2021 год и выиграл в составе команды Кубок России. В «Спартаке» Зе Луиш играл с 2015 по 2019 год и завоевал с ним чемпионство и Суперкубок.