Зе Луиш подписал контракт с клубом из Португалии

Зе Луишу 33 года. За «Локомотив» нападающий выступал с 2020 по 2021 год и выиграл в составе команды Кубок России. В «Спартаке» Зе Луиш играл с 2015 по 2019 год и завоевал с ним чемпионство и Суперкубок.