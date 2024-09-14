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Зе Луиш подписал контракт с клубом из Португалии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бывший футболист московских «Локомотива» и «Спартака» Зе Луиш стал игроком португальского клуба АВС, сообщается на официальном сайте клуба из чемпионата Португалии.

Источник: Спорт РИА Новости

В сезоне-2023/24 Зе Луиш выступал в составе португальского «Фаренсе», за который сыграл 18 матчей, забил три гола и отдал одну передачу.

«Наш состав получил еще одно усиление. Зе Луиш дополняет нашу линию атаки. Международный опыт игрока имеет важное значение для нас», — говорится в сообщении клуба.

Зе Луишу 33 года. За «Локомотив» нападающий выступал с 2020 по 2021 год и выиграл в составе команды Кубок России. В «Спартаке» Зе Луиш играл с 2015 по 2019 год и завоевал с ним чемпионство и Суперкубок.