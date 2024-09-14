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«Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Саутгемптон» в матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Getty Images

Игра прошла сегодня, 14 сентября, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 35-й минуте защитник Маттейс де Лигт открыл счёт в матче. Нападающий гостей Маркус Рашфорд удвоил преимущество манкунианцев. В компенсированное время вингер Алехандро Гарначо довёл дело до разгрома.

Отметим, что защитник «Саутгемптона» Джек Стивенс на 79-й минуте получил прямую красную карточку.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» пребывает на 19-й строчке, не набрав ни одного очка.

Саутгемптон
0:3
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 4
14.09.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
St Mary's Stadium
Главные тренеры
Рассел Мартин
Эрик тен Хаг
Голы
Манчестер Юнайтед
Маттейс де Лигт
(Бруну Фернандеш)
35′
Маркус Рэшфорд
(Амад Диалло)
41′
Алехандро Гарначо
(Диогу Далот)
90+6′
Нереализованные пенальти
Саутгемптон
Кэмерон Арчер
33′
Составы команд
Саутгемптон
30
Аарон Рамсдейл
2
Кайл Уокер-Питерс
5
Джек Стивенс
79′
16
Юкинари Сугавара
35
Ян Беднарек
4
Флинн Даунс
18
Матеуш Фернандеш
81′
6
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
26
Лесли Угочукву
64′
22
Максвел Корне
71′
17
Бен Бреретон Диас
64′
24
Райан Фрэйзер
19
Кэмерон Арчер
62′
11
Росс Стюарт
33
Тайлер Диблинг
63′
10
Адам Лаллана
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
68′
37
Кобби Майну
26′
11
Джошуа Зиркзе
16
Амад Диалло
3
Нуссаир Мазрауи
74′
5
Харри Магуайр
75′
4
Маттейс де Лигт
87′
18
Каземиру
6
Лисандро Мартинес
77′
35
Джонни Эванс
14
Кристиан Эриксен
57′
73′
25
Мануэль Угарте
10
Маркус Рэшфорд
73′
17
Алехандро Гарначо
Статистика
1
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
7
12
Фолы
14
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти