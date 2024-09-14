«Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Саутгемптон» в матче 4-го тура АПЛ

Игра прошла сегодня, 14 сентября, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 35-й минуте защитник Маттейс де Лигт открыл счёт в матче. Нападающий гостей Маркус Рашфорд удвоил преимущество манкунианцев. В компенсированное время вингер Алехандро Гарначо довёл дело до разгрома.
Отметим, что защитник «Саутгемптона» Джек Стивенс на 79-й минуте получил прямую красную карточку.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» пребывает на 19-й строчке, не набрав ни одного очка.