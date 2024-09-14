Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»

Гости вышли вперёд уже на первой минуте игры: отличился французский нападающий Йоан Висса. «Горожане» смогли отыграться на 20-й минуте: гол забил форвард Эрлинг Холанд. На 32-й минуте норвежец оформил дубль. Отметим, что автором результативной передачи стал голкипер Эдерсон.