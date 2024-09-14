Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Брентфорд».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Бонд. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд уже на первой минуте игры: отличился французский нападающий Йоан Висса. «Горожане» смогли отыграться на 20-й минуте: гол забил форвард Эрлинг Холанд. На 32-й минуте норвежец оформил дубль. Отметим, что автором результативной передачи стал голкипер Эдерсон.

После этой победы в активе «Сити» стало 12 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Брентфорд» с шестью очками находится на восьмом месте.

Манчестер Сити
2:1
Первый тайм: 2:1
Брентфорд
Футбол, Англия, Тур 4
14.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Томас Франк
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
19′
Эрлин Бреут Холанн
(Эдерсон)
32′
Брентфорд
Йоан Висса
1′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
25
Мануэль Аканджи
17
Кевин Де Брейне
19
Илкай Гюндоган
9
Эрлин Бреут Холанн
5
Джон Стоунс
79′
84′
3
Рубен Диаш
82
Рико Льюис
46′
24
Йошко Гвардиол
8
Матео Ковачич
42′
46′
16
Родри
10
Джек Грилиш
84′
20
Бернарду Силва
26
Савио
47′
90′
27
Матеус Нунес
Брентфорд
1
Марк Флеккен
4
Сепп ван дер Берг
5
Итан Пиннок
22
Натан Коллинз
82′
6
Кристиан Нергор
19
Брайан Мбеумо
23
Кин Льюис-Поттер
20
Кристоффер Айер
72′
30
Мадс Роэрслев Расмуссен
27
Виталий Янельт
72′
14
Фабиу Карвалью
11
Йоан Висса
45′
7
Кевин Шаде
24
Миккель Дамсгор
84′
18
Егор Ярмолюк
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
3
8
Фолы
3
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Бонд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти