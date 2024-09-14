«ПСЖ» представил Сафонова на домашнем стадионе

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни одного официального матча за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).