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Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хольштайн» со счётом 6:1 в матче Бундеслиги

Завершился матч 4-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и «Бавария».

Источник: Reuters

В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Райхель. «Бавария» разгромила соперника со счётом 6:1.

На первой минуте матча счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусила с передачи нападающего Гарри Кейна. На седьмой минуте забил Кейн с передачи Сержа Гнабри. На 13-й минут автогол на свой счёт записал нападающий «Хольштайна» Николай Ремберг. На 43-й минуте Кейн оформил дубль.

На 65-й минуте отличился нападающий «Баварии» Майкл Олисе. На 82-й минуте забил игрок «Хольштайна» Армин Гигович. На 90+1-й минуте Кейн оформил хет-трик, реализовав пенальти.

После этого матча в активе «Баварии» девять очков. Подопечные Венсан Компани занимают первое место после четырёх матчей. «Хольштайн» занимает последнее место (0 очков).

Хольштайн
1:6
Первый тайм: 0:4
Бавария
Футбол, Германия, Тур 3
14.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Holstein-Stadion
Главные тренеры
Марсель Рапп
Венсан Компани
Голы
Хольштайн
Армин Гигович
(Тымотеуш Пухач)
82′
Бавария
Джамал Мусиала
(Гарри Кейн)
1′
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
7′
Николай Ремберг
13′
Гарри Кейн
(Кингсли Коман)
43′
Майкл Олисе
65′
Гарри Кейн
90+1′
Составы команд
Хольштайн
1
Тимон Вайнер
5
Карл Юханссон
17
Тимо Беккер
22
Николай Ремберг
24
Магнус Кнудсен
9
Бенедикт Пихлер
33
Доминик Яворчек
46′
14
Макс Гешвилль
4
Патрик Эррас
46′
27
Тымотеуш Пухач
8
Финн Порат
76′
23
Лассе Розенбом
10
Льюис Холтби
76′
37
Армин Гигович
18
Сюто Матино
64′
20
Фите Арп
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
6
Йозуа Киммих
16
Жоау Пальинья
81′
9
Гарри Кейн
22
Рафаэл Геррейру
64′
19
Альфонсо Дэйвис
23
Саша Боэ
64′
27
Конрад Лаймер
42
Джамал Мусиала
46′
17
Майкл Олисе
7
Серж Гнабри
46′
25
Томас Мюллер
11
Кингсли Коман
76′
39
Матис Тель
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
25
1
Удары в створ
14
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
10
13
Фолы
12
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Райхель
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти