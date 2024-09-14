Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хольштайн» со счётом 6:1 в матче Бундеслиги

На первой минуте матча счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусила с передачи нападающего Гарри Кейна. На седьмой минуте забил Кейн с передачи Сержа Гнабри. На 13-й минут автогол на свой счёт записал нападающий «Хольштайна» Николай Ремберг. На 43-й минуте Кейн оформил дубль.