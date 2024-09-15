«Реалу» помогли штанги, дубль Холанна вывел «Ман Сити» в единоличные лидеры, а Кейн переписывает рекорды норвежца в бундеслиге

Ну, а вопрос с единоличным лидером решился довольно быстро. После домашней ничьей «Лейпцига» с «Унионом» «Бавария» катком прошлась по выходцу из второй бундеслиги. Не было даже намека на сюрприз, как в игре трехлетней давности, когда мюнхенцы сенсационно проиграли в Киле в Кубке Германии. Здесь к тринадцатой минуте команда Венсана Компани успела забить три мяча. Первый из них Мусиала отправил в сетку, когда со стартового свистка прошло 14 секунд. Это третий по быстроте гол в истории «Баварии» после Элбера (11-я секунда) и Маттеуса (13-я). Ну, а Кейн верен себе — от англичанина пропустили все 18 команд, с которыми он встречался в бундеслиге. В итоге Харри оформил хет-трик и достиг отметки в 50 результативных баллов в немецком чемпионате. Всего за 35 игр, что заметно быстрее прежнего рекордсмена Холанна, которому потребовалось 44 матча.