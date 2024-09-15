Самый первый договорной футбольный матч в истории: вас поразят подробности аферы

Согласно легенде, подстрекателем стал капитан «Ливерпуля» и экс-игрок «МЮ» Джеки Шелдон, которого поддержали одноклубники Томас Фейрфул, Боб Перселл и Том Миллер. Со стороны манкунианцев в афере участвовали Сэнди Тернбулл, Инок Уэст и Артур Уолли. Вся компания собралась в манчестерском баре с забавным названием «Собака и куропатка», где обсудила нюансы договорняка. Главный из них был таким: «МЮ» забивает по голу в каждом тайме и побеждает со счетом 2:0, «Ливерпуль» не оказывает сопротивления, а игроки обеих команд ставят на этот исход в букмекерских конторах.