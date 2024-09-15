Самый первый договорной футбольный матч в истории: вас поразят подробности аферы

Договорные матчи в футболе — одна из самых засекреченных вещей. Мало кто добровольно признается в сдаче игр, и даже под гнетом доказательств многие настаивают на своей невиновности. Оно и понятно: превращение футбола в театр, где заранее известен исход — настоящее преступление против спорта.
На первый взгляд кажется, что договорняки в футболе появились недавно, вместе с заходом огромных денег. Но это не совсем так. Первый подставной матч был сыгран более сотни лет назад! Кто стал его участником?
Нужны деньги и очки
Если верить архивам, первыми футбольными махинаторами стали «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Свой матч с театральным исходом они провели 2 апреля 1915 года. Тогда вовсю бушевала Первая мировая война, и футбол был отдушиной для населения многих стран. Но некоторые игроки думали не о болельщиках, а о собственных карманах.
Согласно легенде, подстрекателем стал капитан «Ливерпуля» и экс-игрок «МЮ» Джеки Шелдон, которого поддержали одноклубники Томас Фейрфул, Боб Перселл и Том Миллер. Со стороны манкунианцев в афере участвовали Сэнди Тернбулл, Инок Уэст и Артур Уолли. Вся компания собралась в манчестерском баре с забавным названием «Собака и куропатка», где обсудила нюансы договорняка. Главный из них был таким: «МЮ» забивает по голу в каждом тайме и побеждает со счетом 2:0, «Ливерпуль» не оказывает сопротивления, а игроки обеих команд ставят на этот исход в букмекерских конторах.
Зачем «Манчестеру» требовалась эта махинация? Если «Ливерпуль» шел в середине таблицы и мог чувствовать себя спокойно, то «МЮ» стоял на вылет и нуждался в очках. Была еще одна проблема: чемпионат мог стать последним в условиях войны, и футболисты рисковали остаться без доходов. Поэтому и родилась афера, которой было суждено стать первой в мире футбола.
Попал в перекладину — получил от партнеров
В ту пятницу стадион «Олд Траффорд» был заполнен достаточно плотно — за игрой наблюдали 12 тысяч зрителей. Но происходящее на поле вызвало у них недоумение, а затем привело в бешенство.
Футболисты «Ливерпуля» откровенно поддавались, давая «Манчестеру» проводить атаки раз за разом. До перерыва забил Джордж Андерсон, а затем был назначен пенальти в ворота «Ливерпуля». К мячу подошел Патрик О’Коннелл, который… ударил в сторону углового флага. А затем громко рассмеялся.
Мерсисайдцы ничего не делали для того, чтобы отыграться. Во втором тайме они еще раз упустили Андерсона, который оформил дубль. После этого игра откровенно встала: заговорщики добились нужного счета и доигрывали матч, считая в уме выигранные фунты. Вот только трибуны не оценили такой подход и наградили футболистов недовольным свистом.
Лишь один игрок пытался сломать договорняк. Нападающий «Ливерпуля» Фред Пегнем на 75-й минуте зарядил в перекладину. Правда, партнеры по команде тут же напихали дерзкому форварду — мол, куда лезешь?!
Тренер «МЮ» Джек Робсон также не желал участвовать в грязном деле. Еще до конца матча он покинул поле и ушел в раздевалку. Видимо, понимал, что повлиять на планы аферистов ему не суждено.
Один из аферистов погиб на войне
Странный матч мгновенно стал предметом для разбирательства в британской прессе. Букмекеры, заподозрив неладное, заморозили выплаты — более того, они пообещали 50 фунтов тому, кто поможет разобраться в ситуации или хотя бы поделится информацией. Также была создана специальная комиссия, которая начала следствие.
Оказалось, что заговорщики пытались подкупить своих одноклубников, но те отказались марать руки. Показания против «грязной семерки» дали Фред Пегнем и автор дубля Джордж Андерсон. Также с обличением выступил звездный игрок «МЮ» Билл Мередит — он не знал о планах аферистов и был очень удивлен, когда его обделяли пасами в опасных атаках.
В декабре 1915 года Футбольная ассоциация вынесла вердикт, и он стал максимально суровым. Все участники сделки в баре «Собака и куропатка» получили пожизненную дисквалификацию. Им предлагалось отмыть позор кровью и добровольно отправиться на войну. Удивительно, но почти все нарушители согласились на такое предложение!
Лишь Инок Уэст отказался от сделки и яростно доказывал свою невиновность. Поняв, что возвращать его никто не будет, футболист уехал в Ирландию, где играл под вымышленным именем. Парня раскусили и дали дополнительную дисквалификацию, но он так и не признал свою вину.
Из шести футболистов, ушедших на фронт, домой вернулись пятеро — к сожалению, Сэнди Тернбулл был тяжело ранен, попал в немецкий плен и там умер. Томас Фейрфул решил не возобновлять карьеру после войны. Остальные игроки так или иначе были задействованы в британском футболе.
Существует версия, что этот скандал вынудил букмекеров принять правило, по которому спортсменам запрещено делать ставки — оно существует по сей день.
Автор: Дмитрий Панов