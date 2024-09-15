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«Дженоа» и «Рома» сыграли вничью в матче Серии А

«Дженоа» в добавленное время ушел от поражения в матче Серии А против «Ромы».

Источник: Image Photo Agency/Getty Images

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты «Дженоа» сыграли вничью с «Ромой» в матче четвертого тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Генуе, завершилась со счетом 1:1. В составе римлян на 37-й минуте отличился украинский форвард Артем Довбик. На шестой добавленной ко второму тайму минуте счет сравня защитник «Дженоа» Кони Де Винтер.

«Рома» не смогла одержать первую победу в сезоне, команда набрала 3 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Дженоа» (5 очков) идет на девятой строчке.

Дженоа
1:1
Первый тайм: 0:1
Рома
Футбол, Италия, Тур 4
15.09.2024, 13:30 (МСК UTC+3)
Luigi Ferraris
Главные тренеры
Альберто Джилардино
Даниэле Де Росси
Голы
Дженоа
Кони де Винтер
90′
Рома
Артем Довбик
37′
Составы команд
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
3
Аарон Мартин
4
Кони де Винтер
70′
20
Стефано Сабелли
22
Хоан Васкес
32
Мортен Френдруп
19
Андреа Пинамонти
14
Алессандро Вольякко
46′
17
Руслан Малиновский
2
Мортен Торсби
46′
9
Витинья
47
Милан Бадель
80′
6
Эмиль Бохинен
18
Калеб Экубан
80′
21
Джефф Эхатор
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
4
Брайан Кристанте
17
Куадио Коне
56
Алексис Салемакерс
50′
61
Никколо Пизилли
45′
62′
19
Зеки Челик
11
Артем Довбик
81′
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Пауло Дибала
62′
7
Лоренцо Пеллегрини
65′
92
Стефан Эль-Шаарави
62′
35
Томмазо Бальданци
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
14
7
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
9
Фолы
12
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Антонио Джуа
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
Дженоа
Чемпионат Италии: таблица и календарь