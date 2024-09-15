«Дженоа» и «Рома» сыграли вничью в матче Серии А

Встреча, прошедшая в воскресенье в Генуе, завершилась со счетом 1:1. В составе римлян на 37-й минуте отличился украинский форвард Артем Довбик. На шестой добавленной ко второму тайму минуте счет сравня защитник «Дженоа» Кони Де Винтер.