«Дженоа» и «Рома» сыграли вничью в матче Серии А

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты «Дженоа» сыграли вничью с «Ромой» в матче четвертого тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Генуе, завершилась со счетом 1:1. В составе римлян на 37-й минуте отличился украинский форвард Артем Довбик. На шестой добавленной ко второму тайму минуте счет сравня защитник «Дженоа» Кони Де Винтер.
«Рома» не смогла одержать первую победу в сезоне, команда набрала 3 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Дженоа» (5 очков) идет на девятой строчке.