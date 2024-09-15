Ошибка вратаря сборной Казахстана вывела «Елимай» в лидеры КПЛ

На 89-й минуте команда Карповича забила второй мяч — отличился хавбек сборной Беларуси Никита Корзун. На 94-й минуте «Тобол» сократил преимущество, очередной гол забил Ислам Чесноков, но на большее костанайцев не хватило. Таким образом «Елимай» одержал победу над «Тоболом» со счетом 2:1.