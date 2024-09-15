Тагыберген помог «Ордабасы» вытеснить «Кайрат» из тройки лидеров КПЛ

Это был дебютный домашний матч для нового главного тренера шымкентского клуба Кирилла Кекера.
На 22-й минуте лидер «Ордабасы» и сборной Казахстана Асхат Тагыберген вывел хозяев вперед.
Во второй половине «Атырау» усугубил свое положение — на 71-й минуте после просмотра VAR арбитр удалил с поля игрока «Атырау» Барбозу.
В конце матча, на 94-й минуте Айбол Абикен получил вторую желтую карточку и также досрочно отправился в раздевалку.
«Ордабасы» довел дело минимальный победы 1:0 и заработал три очка.
Благодаря этому успеху, шымкентский клуб вошел в тройку лидеров, обойдя «Кайрат». У «Ордабасы» 33 набранных балла после 17 игр, у алматинцев 32 очка после 18 матчей.