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Тагыберген помог «Ордабасы» вытеснить «Кайрат» из тройки лидеров КПЛ

«Ордабасы» в матче 20-го тура чемпионата Казахстана одержал важную победу в родных стенах над «Атырау», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

Это был дебютный домашний матч для нового главного тренера шымкентского клуба Кирилла Кекера.

На 22-й минуте лидер «Ордабасы» и сборной Казахстана Асхат Тагыберген вывел хозяев вперед.

Во второй половине «Атырау» усугубил свое положение — на 71-й минуте после просмотра VAR арбитр удалил с поля игрока «Атырау» Барбозу.

В конце матча, на 94-й минуте Айбол Абикен получил вторую желтую карточку и также досрочно отправился в раздевалку.

«Ордабасы» довел дело минимальный победы 1:0 и заработал три очка.

Благодаря этому успеху, шымкентский клуб вошел в тройку лидеров, обойдя «Кайрат». У «Ордабасы» 33 набранных балла после 17 игр, у алматинцев 32 очка после 18 матчей.

Ордабасы
1:0
Первый тайм: 0:0
Атырау
Футбол, Казахстан, 20-й тур
15.09.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Александр Седнев
Виктор Кумыков
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти