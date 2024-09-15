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«Актобе» после назначения нового тренера устроил разгром в матче КПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Казахстана «Актобе» на своем поле сыграл с талдыкорганским «Жетысу», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Это был первый матч «Актобе» после увольнения Дмитрия Парфенова и назначения на пост главного тренера Игоря Леонова.

«Красно-белым» удалось уже в первом тайме создать себе комфортное преимущество: на 37-й минуте отличился Гондола, а на 44-й минуте отличился Жайро Жан.

Во второй половине «Актобе» довел дело до разгрома — отличился защитник сборной Казахстана Алибек Касым.

Эта победа позволила «Актобе» догнать «Елимай» и вместе с семейским клубом возглавить турнирную таблицу КПЛ. На данный момент у команды Леонова 34 очка после 19 игр.

Актобе
3:0
Первый тайм: 0:0
Жетысу
Футбол, Казахстан, 20-й тур
15.09.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Дмитрий Огай
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Красные карточки
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