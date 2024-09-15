«Актобе» после назначения нового тренера устроил разгром в матче КПЛ

Это был первый матч «Актобе» после увольнения Дмитрия Парфенова и назначения на пост главного тренера Игоря Леонова.
«Красно-белым» удалось уже в первом тайме создать себе комфортное преимущество: на 37-й минуте отличился Гондола, а на 44-й минуте отличился Жайро Жан.
Во второй половине «Актобе» довел дело до разгрома — отличился защитник сборной Казахстана Алибек Касым.
Эта победа позволила «Актобе» догнать «Елимай» и вместе с семейским клубом возглавить турнирную таблицу КПЛ. На данный момент у команды Леонова 34 очка после 19 игр.